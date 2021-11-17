CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞKAN YILMAZ'A ÖDÜL

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Yerel Yönetimler ve Gençlik' Proje Yarışması Ödül Töreninde, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz'a ödül verdi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığının Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlediği Gençlik Festivalinin açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Yerel Yönetimler ve Gençlik' Proje Yarışması Ödül Töreninde 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinden bugüne kadar gençlere yönelik fiziki, kültürel ve sportif yatırımlara ağırlık veren Belediye Başkanlarına ödüllerini takdim etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antakya'da gençlere yönelik gerçekleşen sosyal, kültürel ve sportif yatırımlarından dolayı Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz'a başarı plaketi verdi.

Antakya'da gençlere yönelik çok önemli yatırımlarda bulunduklarını ifade eden Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan başarı ödülünü almanın gururunu yaşadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edilen ödülle birlikte gençlere yönelik tüm yatırımları taçlandırdıklarını ifade eden Yılmaz: " Bugün bizim adımıza çok önemli bir gün, gerçekten çok heyecanlı ve gurur doluyuz. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığımız tarafından Ankara'da ki Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Gençlik Festivaline Antakya Belediyesi olarak katıldık ve standımızı açtık. 21 Kasım'da sona erecek olan Gençlik Festivalimizin açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle düzenlenen 'Yerel Yönetimler ve Gençlik' Proje Yarışması Ödül Töreninde yer alarak, yaşanan büyük heyecana şahitlik ettik.

2019 Mahalli İdareler Seçimlerinden bugüne kadar Antakya'da gençlere yönelik hayata geçirdiğimiz sosyal, kültürel ve sportif yatırımlardan dolayı Antakya Belediyesi olarak ödül almaya hak kazandık. Düzenlenen ödül töreninde Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden ödülümüzü alarak, gençlere yönelik yatırımlarımızı taçlandırmış olduk. Antakya Belediyesini ödüle layık gören AK Parti Genel Merkezimize, Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şahsım ve tüm hemşerilerim adına sonsuz saygılarımı sunuyorum. " diye konuştu.

Yayın Tarihi :

17 Kasım, 2021

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