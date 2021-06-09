Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başkan Fatma Şahin'e övgü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başkan Fatma Şahin'e övgü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başkan Fatma Şahin'e övgü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, 'OECD Şampiyon Belediye Başkanları' üyesi seçilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den övgüyle bahsetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, 'OECD Şampiyon Belediye Başkanları' üyesi seçilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den övgüyle bahsetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentte yapılan 148 adet güneş enerjisi santraline de vurgu yaparak, "Fatma Şahin'in Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu Gaziantep, enerji ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlama yolunda emin adımlarla ilerliyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Toplantı sırasında Türkiye'nin son zamanlarda yaptığı enerji yatırımlarıyla ilgili veriler paylaşan Erdoğan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den de övgüyle bahsetti. Gaziantep'te son yıllarda 148 adet güneş enerjisi santrali yapıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahin ve ekibini tebrik ederek enerji yatırımları için teşekkürler etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "Sadece Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in OECD Şampiyon Belediye Başkanları üyesi seçildiği Gaziantep'te 148 adet güneş enerjisi santrali bulunuyor. Bu şehrimiz 2 milyon Gazianteplinin tamamının enerji ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlama yolunda emin adımlarla ilerliyor. Çevre bir propaganda aracı değil bir inanç ve gayret meselesidir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına salondaki AK Partililer de alkışla destek verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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