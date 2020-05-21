Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi paylaşımı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından bugün açılışı yapılan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile ilgili paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi paylaşımı
21.05.2020 23:02 | Son Güncelleme: 21.05.2020 23:05
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından bugün açılışı yapılan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile ilgili paylaşım yaptı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, paylaşımıyla birlikte yaptığı açıklamada, "Kaderimiz ve kederimiz ortaktırö inancıyla elimizdeki imkanları salgına karşı tüm insanlık için seferber etmeyi sürdüreceğiz. Açılışını yaptığımız Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, bu mücadelemizde bize büyük katkı sağlayacaktır" dedi. 

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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