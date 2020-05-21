Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi paylaşımı CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından bugün açılışı yapılan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile ilgili paylaşım yaptı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından bugün açılışı yapılan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile ilgili paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, paylaşımıyla birlikte yaptığı açıklamada, "Kaderimiz ve kederimiz ortaktırö inancıyla elimizdeki imkanları salgına karşı tüm insanlık için seferber etmeyi sürdüreceğiz. Açılışını yaptığımız Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, bu mücadelemizde bize büyük katkı sağlayacaktır" dedi.

- İstanbul - İstanbul Kaynak: DHA