Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi paylaşımı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından bugün açılışı yapılan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile ilgili paylaşım yaptı.
21.05.2020 23:02 | Son Güncelleme: 21.05.2020 23:05
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından bugün açılışı yapılan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile ilgili paylaşım yaptı.
- İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, paylaşımıyla birlikte yaptığı açıklamada, "Kaderimiz ve kederimiz ortaktırö inancıyla elimizdeki imkanları salgına karşı tüm insanlık için seferber etmeyi sürdüreceğiz. Açılışını yaptığımız Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, bu mücadelemizde bize büyük katkı sağlayacaktır" dedi.
- İstanbul
Kaynak: DHA