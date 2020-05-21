CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA HASTANESİ PAYLAŞIMI
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA HASTANESİ PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından bugün açılışı yapılan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile ilgili paylaşım yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA HASTANESİ PAYLAŞIMI
21.05.2020 22:56 | Son Güncelleme: 21.05.2020 22:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından bugün açılışı yapılan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile ilgili paylaşım yaptı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, paylaşımıyla birlikte yaptığı açıklamada, "Kaderimiz ve kederimiz ortaktırö inancıyla elimizdeki imkanları salgına karşı tüm insanlık için seferber etmeyi sürdüreceğiz. Açılışını yaptığımız Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, bu mücadelemizde bize büyük katkı sağlayacaktır" dedi. 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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