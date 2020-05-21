Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesiyle ilgili paylaşım Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesiyle ilgili paylaşım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'den Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesiyle ilgili paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesiyle ilgili paylaşım İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'den Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesiyle ilgili paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'den Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesiyle ilgili videolu bir paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Kaderimiz ve kederimiz ortaktır inancıyla elimizdeki imkanları salgına karşı tüm insanlık için seferber etmeyi sürdüreceğiz. Açılışını yaptığımız Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, bu mücadelemizde bize büyük katkı sağlayacaktır" ifadelerine yer verdi. Kaynak: İHA