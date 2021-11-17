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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte İstanbul'da Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in ailesinin Ankara'daki evine taziye ziyaretinde bulundu.

ANKARA (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte İstanbul'da Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in ailesinin Ankara'daki evine taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in ailesinin Ankara'daki evine taziye ziyaretinde bulundu. Yaklaşık 1 saat süren ziyarette Erdoğan ailesi, Başak Cengiz'in anne ve babası ile görüştükten sonra Kuran'ı Kerim okundu. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Başak Cengiz'in fotoğraf albümünü de gördü. Başak Cengiz'in annesi, kızının mezuniyet töreninde taktığı başörtüsünü Emine Erdoğan'a hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, daha sonra Cengiz ailesinin evinden ayrıldı. - ANKARA

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