Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balıkesir'e 2'nci ödül - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balıkesir'e 2'nci ödül

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balıkesir'e 2'nci ödül

BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz Başkent Millet Bahçesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen, Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'ne katıldı.

BALIKESİR (DHA) - BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz Başkent Millet Bahçesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen, Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'ne katıldı. Gençlik için yaptığı çalışmalarla ödüle layık görülen Başkan Yılmaz, ödülünü Cumhurbaşkanı'nın elinden aldı.

Gençlik ve Yerel Yönetimler Temalı Proje Yarışması'nda gençlik için yaptığı çalışmalarla ödüle layık görülen Başkan Yücel Yılmaz, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Ödülün ardından kısa bir değerlendirme yapan Başkan Yücel Yılmaz, "81 ilden gençlerle birlikte Ankara'da bu festival Tam Bana Göre dedik. Gençlik çalışmalarımızla layık görüldüğümüz ve  Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdim ettiği ödülümüz Balıkesir'imiz için hayırlı olsun" dedi.

YATIRIMLARIMIZ ARTARAK DEVAM EDECEK

Başkan Yücel Yılmaz, daha önce de Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisinde 'Balıkesir Dijital Gençlik Merkezi' projesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ödül aldıklarını hatırlatarak, "Gençliğe yatırımlarımız artarak devam edecek" dedi.

Başkent Millet Bahçesi'nde 16-21 Kasım tarihlerinde sürecek gençlik festivalinde yerini alan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, hazırladığı stantta belediyenin faaliyetlerini sergileyip, peynir başta olmak üzere yöresel lezzetleri ile Balıkesir'i tanıttı.


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