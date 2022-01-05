Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye ziyaret (2)

ERDOĞAN'DAN DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki görüşme sona ererken, yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Ocak 1948'de doğan MHP lideri Bahçeli'nin doğum gününü kutlayarak, üzerinde resminin bulunduğu öğrenci kütük defterini hediye etti. Görüşmenin ardından Erdoğan ve Bahçeli, birlikte evden çıktı. Bahçeli, Erdoğan'a makam aracına kadar eşlik etti. Görüşmeye ilişkin açıklama yapılmadı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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