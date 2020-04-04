Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye ve Tuğrul Türkeş'e taziye telefonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in vefat yıl dönümü dolayısıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in vefat yıl dönümü dolayısıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş'i telefonla arayarak taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in vefat yıl dönümü dolayısıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş'i telefonla arayarak taziyelerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, merhum Alparslan Türkeş'e Allah'tan rahmet, ailesine ve MHP camiasına başsağlığı dileklerini iletti. - İSTANBUL Kaynak: İHA