Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye tebrik telefonu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye tebrik telefonu

18.03.2021 16:46 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye tebrik telefonu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanlığına yeniden seçilen Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak tebrik etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanlığına yeniden seçilen Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak tebrik etti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, MHP'nin 13'üncü Olağan Büyük Kurultayında yeniden Genel Başkanlığa seçilmesi dolayısıyla Devlet Bahçeli'ye tebriklerini iletti. Kurultayın MHP camiası ve ülke için hayırlı olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak milletin desteğiyle tarihi bir dönemde üstlendikleri önemli sorumlulukla Türkiye'yi her alanda büyütmeye ve güçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ

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