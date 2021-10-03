Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile telefonda görüşerek, Bartın teşkilatını taşıyan aracın kaza yapması sonucu hayatını kaybedenler... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile telefonda görüşerek, Bartın teşkilatını taşıyan aracın kaza yapması sonucu hayatını kaybedenler...

AA / Berk Özkan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile telefonda görüşerek, Bartın teşkilatını taşıyan aracın kaza yapması sonucu hayatını kaybedenler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile telefonda görüşerek, Bartın teşkilatını taşıyan aracın kaza yapması sonucu hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

BARTIN (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mhp Genel Başkanı Bahçeli ile telefonda görüşerek, Bartın teşkilatını taşıyan aracın kaza yapması sonucu hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

AA / Berk Özkan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile telefonda görüşerek, Bartın teşkilatını taşıyan aracın kaza yapması sonucu hayatını kaybedenler... - Haberler
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