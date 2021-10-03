Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile telefonda görüşerek, Bartın teşkilatını taşıyan aracın kaza yapması sonucu hayatını kaybedenler...
AA / Berk Özkan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile telefonda görüşerek, Bartın teşkilatını taşıyan aracın kaza yapması sonucu hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.
BARTIN (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mhp Genel Başkanı Bahçeli ile telefonda görüşerek, Bartın teşkilatını taşıyan aracın kaza yapması sonucu hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.
AA / Berk Özkan - Son Dakika Haberleri