Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli ve Türkeş'e taziye telefonu Gülseli KENARLI / İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in vefat yıl dönümü dolayısıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in vefat yıl dönümü dolayısıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş'i telefonla arayarak taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede merhum Alparslan Türkeş'e Allah'tan rahmet, ailesine ve MHP camiasına başsağlığı dilekledi.

Kaynak: DHA