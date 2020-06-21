Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü paylaşımı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından Babalar Günü dolayısıyla yaptığı videolu paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Çocukları, aileleri, ülkeleri için gece gündüz demeden çalışan, evlatları olmaktan her zaman gurur duyduğumuz ilk kahramanlarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyor, ahirete irtihal etmiş tüm büyüklerimizi rahmetle, hürmetle yad ediyorum."

Kaynak: AA