Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü'nü kutladı.

Erdoğan, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Bir ömür ailesine kol kanat geren, her türlü imkanını, vaktini, birikimini evlatlarının geleceği için seferber eden tüm babalarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Başta şehitlerimiz olmak üzere ahirete irtihal etmiş tüm babaları, büyüklerimizi rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe

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