Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü nedeniyle Twitter üzerinden bir mesaj paylaştı.

21.06.2020 17:19 | Son Güncelleme: 21.06.2020 17:23

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü nedeniyle Twitter üzerinden bir mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Çocukları, aileleri, ülkeleri için gece gündüz demeden çalışan, evlatları olmaktan her zaman gurur duyduğumuz ilk kahramanlarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyor, ahirete irtihal etmiş tüm büyüklerimizi rahmetle, hürmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı

Kaynak: İHA

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