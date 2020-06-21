CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BABALAR GÜNÜ MESAJI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü mesajı yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabı üzerinde yayınladığı mesajda, "Çocukları, aileleri, ülkeleri için gece gündüz demeden çalışan, evlatları olmaktan her zaman gurur duyduğumuz ilk kahramanlarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyor, ahirete irtihal etmiş tüm büyüklerimizi rahmetle, hürmetle yad ediyorum" dedi. Erdoğan mesajıyla birlikte bir de video paylaştı. Gece gündüz demeden çalışan her meslekten babalara vurgu yapılan videonun sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın babası Ahmet Erdoğan'ın fotoğrafına baktığı bir bölüm yer aldı.

- İstanbul

Kaynak: DHA