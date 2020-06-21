Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü nedeniyle Twitter üzerinden bir mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü nedeniyle Twitter üzerinden bir mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Çocukları, aileleri, ülkeleri için gece gündüz demeden çalışan, evlatları olmaktan her zaman gurur duyduğumuz ilk kahramanlarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyor, ahirete irtihal etmiş tüm büyüklerimizi rahmetle, hürmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA