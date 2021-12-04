Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, ayrıldığı eşi tarafından öldürülen Hayriye Alkutay'ın annesine taziye telefonu

ANTALYA (Habermetre) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da ayrıldığı eşi tarafından öldürülen Hayriye Alkutay'ın annesi Keziban Alkutay ile telefonla görüşerek taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Hayriye Alkutay'ın elim bir cinayetle hayatını kaybetmesinden büyük bir üzüntü duyduğunu ifade ederek merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diledi.

Katilin hak ettiği cezayı alacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, menfur olayda Hayriye Alkutay'ın yaralanan iki erkek kardeşine de şifa temennisinde bulundu.

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