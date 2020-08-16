Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayder Yaylası yolunda basın mensuplarına mısır ikramı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayder Yaylası yolunda basın mensuplarına mısır ikramı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize programının 2. gününde dünyaca ünlü Çamlıhemşin ilçesinin Ayder Yaylası'na çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayder Yaylası yolunda basın mensuplarına mısır ikramı
16.08.2020 11:24 | Son Güncelleme: 16.08.2020 12:48

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize programının 2. gününde dünyaca ünlü Çamlıhemşin ilçesinin Ayder Yaylası'na çıktı.

Güneysu ilçesindeki evinden çıkarak makam aracıyla Güneysu İlçe Stadı'na geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada kendisini bekleyen helikopterle Ardeşen ilçesine geçti. Ardeşen İlçe Stadı'na iniş yapan helikopterden inen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu kez karayolu ile Çamlıhemşin ilçesinin Ayder Yaylası'na gitti. Ayder Yaylası yolunda duran ve yol kenarında mısır satan köylü kadın ve eşi ile sohbet eden Erdoğan, haşlanmış mısır satın alarak ödemesini de kendisi yaptı. Erdoğan, kendisini takip eden basın mensuplarına da mısır ikram etti. - RİZE

Kaynak: İHA

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