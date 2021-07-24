Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının 1'inci yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının 1'inci yıl dönümünü kutladı.

Ayasofya'da 86 yıl sonra kılınan ilk cuma namazının yer aldığı görüntüleri de paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan AyasofyanınDirilişi bir kez daha hayırlı olsun. Bizlere bu günleri gösteren Rabbimize hamdolsun. İnşallah bu ulu mabedin kubbelerinden ezanların, salavatların, hatmi şeriflerin sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması'nın 98'inci yıl dönümünü dolayısıyla mesaj yayımladı Açıklaması
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması'nın 98'inci yıl dönümünü dolayısıyla mesaj yayımladı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasının yıl dönümü mesajı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasının yıl dönümü mesajı Açıklaması
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan selden etkilenen Arhavi'de vatandaşlara hitap etti Açıklaması
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan selden etkilenen Arhavi'de vatandaşlara hitap etti Açıklaması

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Demet Akalın Serra Arıtürk
Spor Diego Burak Elmas Gökhan Gönül Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.7.2021 17:44:48. #1.15#

title