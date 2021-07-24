Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının 1'inci yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının 1'inci yıl dönümünü kutladı.

Ayasofya'da 86 yıl sonra kılınan ilk cuma namazının yer aldığı görüntüleri de paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan AyasofyanınDirilişi bir kez daha hayırlı olsun. Bizlere bu günleri gösteren Rabbimize hamdolsun. İnşallah bu ulu mabedin kubbelerinden ezanların, salavatların, hatmi şeriflerin sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı