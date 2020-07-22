Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Ayasofya" paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Ayasofya" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararı'nı imzalamasının ardından ilk namazın kılınmasına sayılı günler kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan
22.07.2020 15:38 | Son Güncelleme: 22.07.2020 15:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararı'nı imzalamasının ardından ilk namazın kılınmasına sayılı günler kaldı.

Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin kararın ardından söz ve müziği Yücel Arzen'e ait "Ayasofya" isimli eser Kırgızca, Boşnakça, Arnavutça, Azerice, Kürtçe, Svahili, Arapça, Bengalce ve en son Türkçe olarak sanatçılar tarafından seslendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, klibi sosyal medya hesabından "Ayasofya...Rüzgarlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin..." ifadeleri ile paylaştı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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