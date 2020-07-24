Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Ayasofya'nın 24 saat açık kalması" talimatı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Ayasofya'nın 24 saat açık kalması" talimatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 24 saat açık kalması yönünde talimat verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan
24.07.2020 20:53 | Son Güncelleme: 24.07.2020 21:50

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 24 saat açık kalması yönünde talimat verdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatını Twitter hesabından duyurdu. Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin bugünden itibaren 24 saat ibadete açık olması talimatını verdi. Ayasofya-i Kebir Camii artık 24 saat daima açık olacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz."

Kaynak: AA

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