CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AYASOFYA MESAJI "HAYIRLI OLSUN" İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay kararı ile Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin, "Hayırlı olsun" dedi.

İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay kararı ile Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin, "Hayırlı olsun" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, altında kendi imzası bulunan Ayasofya kararını twitter adresinden paylaşarak "Hayırlı olsun" dedi. Kaynak: DHA