CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AYASOFYA MESAJI "HAYIRLI OLSUN"
İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay kararı ile Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin, "Hayırlı olsun" dedi.
10.07.2020 17:14 | Son Güncelleme: 10.07.2020 17:28
İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay kararı ile Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin, "Hayırlı olsun" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, altında kendi imzası bulunan Ayasofya kararını twitter adresinden paylaşarak "Hayırlı olsun" dedi.
Kaynak: DHA