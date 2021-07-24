Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasının yıl dönümü mesajı Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasının yıl dönümü mesajı Açıklaması

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı.

Erdoğan, yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından 86 yıl sonra kılınan ilk cuma namazının görüntülerinin de yer aldığı videolu paylaşımda bulundu.

"Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan Ayasofya'nın Dirilişi bir kez daha hayırlı olsun." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bizlere bu günleri gösteren Rabb'imize hamdolsun… İnşallah bu ulu mabedin kubbelerinden ezanların, salavatların, hatmi şeriflerin sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasının yıl dönümü mesajı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasının yıl dönümü mesajı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasının yıl dönümü mesajı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasının yıl dönümü mesajı Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasının yıl dönümü mesajı Açıklaması - Haberler
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