Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşıya davet
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşıya davet

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşıya davet
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm vatandaşlarımızı, artık 18 yaş üzerindeki herkesin istifadesine sunduğumuz aşı hizmetinden yararlanmaya davet ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm vatandaşlarımızı, artık 18 yaş üzerindeki herkesin istifadesine sunduğumuz aşı hizmetinden yararlanmaya davet ediyorum. Bu hastalığın kimi, nerede yakalayacağı, nasıl etkileyeceği, hangi sonuçlara yol açacağı hala bilinemiyor. Öyleyse, tedbirleri elden bırakmayarak, aşılarımızı olarak, bu sinsi tehdide karşı kendimizi korumaya almamız şarttır"

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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