Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı çağrısı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm vatandaşlarımı aşılarını yaptırarak Kovid-19'la mücadelemize güç katmaya davet ediyorum" dedi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm vatandaşlarımı aşılarını yaptırarak Kovid-19'la mücadelemize güç katmaya davet ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, hamdolsun, 100 milyon doz aşı sayısına ulaştık. Yerli aşımız TURKOVAC'ın da yaygın kullanımıyla birlikte inşallah bu musibeti bir an evvel ülkemizin başından defedeceğiz. Tüm vatandaşlarımı aşılarını yaptırarak Kovid-19'la mücadelemize güç katmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı