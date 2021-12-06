Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "(Asgari ücret) Sayın bakan ve heyeti görüşmeleriyle bir sonuca varacaklar.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan : "(Asgari ücret) Sayın bakan ve heyeti görüşmeleriyle bir sonuca varacaklar. Tarafların teklifleri nedir dönünce bir görelim. Biz kesinlikle bu noktada işçimizi zora sokmayacağız. Asgari ücret noktasında en ideal olanını inşallah nihai kararı vereceğiz. Sadece işçinin değil, işverenin de memnun olması gerekiyor."
(İHA)
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu— Haberler (@Haberler) November 30, 2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a hareketinden önce açıklamada bulundu: (1)
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Asgari ücret) Sadece işçi kesiminin memnuniyeti değil, işveren kesiminin de alınan karardan memnun olması gerekiyor."
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücret noktasında da inşallah en uygununu, en ideal olanını gerek brüt gerek net masaya yatırarak nihai kararımızı...
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