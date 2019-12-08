Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arnavutluk için yardım çağrısı

08.12.2019 15:55 | Son Güncelleme: 08.12.2019 16:00

İslam İşbirliği Teşkilatı Konferansı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Arnavutluk'ta 500 ayrı konut yapmak üzere de Çevre Şehircilik Bakanımıza talimatı verdim. Şu anda 50 İİT üyesi ülke el ele verdiğimiz anda burada az veya çok miktarı önemli değil bu destekle Arnavutluk'u süratle ayağa kaldırırız. Temenni değil gelip oraya bir tuğla koyacak olan yardımseverler istiyoruz" diyerek Arnavutluk için destek çağrısında bulundu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Konferansı'nda konuştu. Konuşmasının bir kısmını geçtiğimiz günlerde 6.4 büyüklüğünde deprem olan ve şu ana kadar 51 kişinin hayatını kaybettiği Arnavutluk için ayıran Erdoğan, İİT üyesi ülkelere Arnavutluk için destek çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "26 Kasım'da kardeş Arnavutluk'ta bir deprem meydana geldi. Bu depremde 51 kardeşimiz hayatını kaybetti. Burada bir kez daha bu elim olay nedeniyle vefat eden Arnavut kardeşlerimin yakınlarına ve Arnavutluk halkına başsağlığı dilerken, yaralılara acil şifalar diliyorum. Depremin yaşandığı günden itibaren değerli dostum Edi Rima ile irtibat halinde olduk. AFAD'dan arama kurtarma timlerimiz, Türk Kızılayı, Sağlık Bakanlığı Medikal Kurtarma ekiplerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız sürekli Arnavutluk'a intikal ederek çalışmalara başladılar. Arnavutluk'ta 500 ayrı konut yapmak üzere de Çevre Şehircilik Bakanımıza talimatı verdim. Şu anda orada da uygun yerlerin tespiti ile inşallah bu 500 konutu inşa edeceğiz" dedi.



"Arnavutluk'u süratle ayağa kaldırırız"



Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: "Şu anda 50 İİT üyesi ülke el ele verdiğimiz anda burada az veya çok miktarı önemli değil bu destekle Arnavutluk'u süratle ayağa kaldırırız. Tabii temenniler güzeldir ama bizde bir laf var; 'Bal bal demekle ağız tatlanmıyor. Aslolan balı yemektir, balı yedirmektir.' Bizim bunu yapmamız lazım. Tabii burada öncelikle İslami banka. Bence en önemli adımı atması lazım. Türkiye olarak biz bu adımı attık. Yeterli görmüyoruz çalışacağız. Aynı şekilde sayın başbakan birçok ülkeye mektuplar gönderdi. İnşallah oralardan da birçok cevap gelir. Biz bu depremin acılarını ağır tattık. Biz meşhur Düzce depremi, Bolu depremi, Kocaeli Sakarya bu depremleri yaşadık. Biz Van depremini yaşadık. Biz Bingöl depremini yaşadık. Buralarda yaşadığımız acıları iyi biliyoruz. Nasrettin Hocamız damdan düştü doktor arıyorlar; 'Bana doktor getirmeyin damdan düşen birisini getirin' dedi. Biz de bu konularda damdan düştüğümüz için bunu iyi biliyoruz. Temenni değil gelip oraya bir tuğla koyacak olan yardımseverler istiyoruz. Deprem insanoğlunun başına gelen en büyük felaketlerden biri. Bu zor durumda Arnavutluk halkının yanında olmak insani bir görev. Sizlerden kardeş Arnavutluk'un yaralarının kısa sürede sarılması için elinizdeki tüm imkanlarla destek olmanızı istirham ediyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İHA