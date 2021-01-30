Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon görüşmesinde, Armin Laschet'in Türkiye-Almanya ilişkilerinin geliştirilmesine ve Türk toplumuna yönelik müspet tutumunu...

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon görüşmesinde, Armin Laschet'in Türkiye-Almanya ilişkilerinin geliştirilmesine ve Türk toplumuna yönelik müspet tutumunu yeni görevi sırasında da devam ettireceğine inandığını söyledi.