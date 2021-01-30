Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon görüşmesinde, Armin Laschet'in Türkiye-Almanya ilişkilerinin geliştirilmesine ve Türk toplumuna yönelik müspet tutumunu...
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon görüşmesinde, Armin Laschet'in Türkiye-Almanya ilişkilerinin geliştirilmesine ve Türk toplumuna yönelik müspet tutumunu...

30.01.2021 19:26 | Son Güncelleme: 30.01.2021 19:38
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon görüşmesinde, Armin Laschet'in Türkiye-Almanya ilişkilerinin geliştirilmesine ve Türk toplumuna yönelik müspet tutumunu...

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon görüşmesinde, Armin Laschet'in Türkiye-Almanya ilişkilerinin geliştirilmesine ve Türk toplumuna yönelik müspet tutumunu yeni görevi sırasında da devam ettireceğine inandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon görüşmesinde, Armin Laschet'in Türkiye-Almanya ilişkilerinin geliştirilmesine ve Türk toplumuna yönelik müspet tutumunu yeni görevi sırasında da devam ettireceğine inandığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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