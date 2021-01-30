Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon görüşmesinde, Armin Laschet'in Türkiye-Almanya ilişkilerinin geliştirilmesine ve Türk toplumuna yönelik müspet tutumunu...
30.01.2021 19:26 | Son Güncelleme: 30.01.2021 19:38
Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon görüşmesinde, Armin Laschet'in Türkiye-Almanya ilişkilerinin geliştirilmesine ve Türk toplumuna yönelik müspet tutumunu yeni görevi sırasında da devam ettireceğine inandığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon görüşmesinde, Armin Laschet'in Türkiye-Almanya ilişkilerinin geliştirilmesine ve Türk toplumuna yönelik müspet tutumunu yeni görevi sırasında da devam ettireceğine inandığını söyledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı