Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, annesi vefat eden İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a taziye telefonu - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, annesi vefat eden İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, annesi vefat eden İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a taziye telefonu
AA / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a, annesi Aura Herzog'un vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u arayarak, annesi Aura Herzog'un vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u arayarak, annesi Aura Herzog'un vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

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AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri

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