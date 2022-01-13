Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, annesi vefat eden İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a taziye telefonu
AA / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a, annesi Aura Herzog'un vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u arayarak, annesi Aura Herzog'un vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden Türk Yahudi Toplumu Onursal Başkanı Pinto'nun oğluna taziyelerini iletti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni"nde konuştu: (1)
AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet