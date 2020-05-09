CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ANNELER GÜNÜ MESAJI
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ANNELER GÜNÜ MESAJI

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ANNELER GÜNÜ MESAJI
09.05.2020 20:11 | Son Güncelleme: 09.05.2020 20:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü nedeniyle mesaj yayınlayarak, "Gelecek nesillerin yetiştirilmesinde en büyük sorumluluğu üstlenen, fedakarlığın ve sınırsız sevginin timsali, en kıymetli sığınağımız, ilk öğretmenimiz annelerimizin, Anneler Günü'nü tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü nedeniyle mesaj yayınlayarak, "Gelecek nesillerin yetiştirilmesinde en büyük sorumluluğu üstlenen, fedakarlığın ve sınırsız sevginin timsali, en kıymetli sığınağımız, ilk öğretmenimiz annelerimizin, Anneler Günü'nü tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü nedeniyle mesaj yayınladı. Tüm annelerin, Anneler Günü'nü kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gelecek nesillerin yetiştirilmesinde en büyük sorumluluğu üstlenen, fedakarlığın ve sınırsız sevginin timsali, en kıymetli sığınağımız, ilk öğretmenimiz annelerimizin, Anneler Günü'nü tebrik ediyorum. Hepimiz için şefkat yuvası ve güvenli bir liman olan annelerimiz, "Cennetin annelerin ayaklarının altında olduğuna" inanan bizler için baş tacıdır. Üzerimizdeki haklarını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz annelerimiz, geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuk ve gençlerimizin duygularının, düşüncelerinin ve karakterlerinin şekillenmesinde temel rol üstlenmekte; karşılıksız sevgi, sabır ve fedakarlık gibi yüce hasletleriyle tüm topluma örnek olmaktadırlar.  Evlatları için tüm zorluklara göğüs geren ve engin hoşgörüsüyle yolumuzu aydınlatan annelerimizin, ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanması, mutlu ve huzurlu olmaları, hayat şartlarının iyileştirilmesi hususunda yılmadan çalışmayı sürdüreceğiz.  İstikbalimizin, birlik ve beraberliğimizin en önemli mimarları olan, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimizin, Anneler Günü'nü kutluyor; ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum" dedi. 

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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