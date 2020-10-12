Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ankara'nın başkent oluşunun 97'nci yıl dönümü mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın başkent oluşunun 97'nci yıl dönümüne özel mesaj yayımladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın başkent oluşunun 97'nci yıl dönümüne özel mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayımladığı mesajda Ankara'nın, Milli Mücadele döneminde ve Türkiye Cumhuriyeti'nin inşasında tarihi bir rol oynadığının altını çizdi. Erdoğan, açıklamasında "Ankara, bugu¨n de başta milli iradenin tecelligahı Tu¨rkiye Bu¨yu¨k Millet Meclisimiz olmak u¨zere kritik kamu kurum ve kurulus¸larına ev sahipligˆi yaparak u¨lkemiz ic¸in o¨nemli konumunu su¨rdu¨rmektedir" dedi. Ankara'nın, başkent olmasıyla birlikte günden güne geliştiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın önde gelen başkentleri arasına girdiğini aktardı.Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasının devamında "Bu onurlu ve anlamlı gu¨nde, bas¸ta Gazi Mustafa Kemal Atatu¨rk olmak u¨zere Milli Mu¨cadele kahramanlarımızı, tu¨m s¸ehit ve gazilerimizi saygı ve s¸u¨kranla yad ediyor, Ankara'nın bas¸kent ilan edilis¸inin yıl do¨nu¨mu¨nu¨ kutluyor, vatandas¸larımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı