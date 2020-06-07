Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Ankara'da mesaiye devam" paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Ankara'da mesaiye devam" paylaşımı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Ankara'da çalışmalarına devam ettiğini belirten fotoğraflar paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan
07.06.2020 18:29 | Son Güncelleme: 07.06.2020 18:29

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Ankara'da çalışmalarına devam ettiğini belirten fotoğraflar paylaştı.

Erdoğan, Twitter hesabından "Ankara'da mesaiye devam" notuyla yaptığı paylaşımda 4 kare fotoğrafa yer verdi.

Paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bahçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon görüşmesi yaptığı ve yürürken çekilmiş fotoğrafları kullanıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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