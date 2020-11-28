Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Amerika Müslüman Cemiyeti 23. Yıllık Kongresi'ne mesaj (3)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Amerika Müslüman Cemiyeti 23. Yıllık Kongresi'ne mesaj (3)

28.11.2020 10:11 | Son Güncelleme: 28.11.2020 10:18

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son günlerde Fransa'da fikir özgürlüğü adı altında Peygamber Efendimize yönelik alçaklıkları sizler de yakından takip ediyorsunuz. İnsanların kutsallarını aşağılamanın özgürlükle alakası yoktur.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son günlerde Fransa'da fikir özgürlüğü adı altında Peygamber Efendimize yönelik alçaklıkları sizler de yakından takip ediyorsunuz. İnsanların kutsallarını aşağılamanın özgürlükle alakası yoktur. Çünkü düşünce farklıdır, hakaret farklıdır." dedi.

Erdoğan, Amerika Müslüman Cemiyeti'nin 23. Yıllık Kongresi'ne video konferans yoluyla yaptığı bağlantıda, video konferans vasıtasıyla da olsa kongreye katılanlarla beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğunu söyledi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Yakalanmasalar bize bunu yedireceklerdi! Sağlığımızı hiçe sayan firma hak ettiğini buldu
Yakalanmasalar bize bunu yedireceklerdi! Sağlığımızı hiçe sayan firma hak ettiğini buldu
Borcu olanlar dikkat! 2021 yılında vergi ve cezalara yapılacak zam oranı belli oldu
Borcu olanlar dikkat! 2021 yılında vergi ve cezalara yapılacak zam oranı belli oldu
Onca uyarı, onca tedbir hepsi boşa! Gecenin bir yarısı bu şekilde basıldılar
Onca uyarı, onca tedbir hepsi boşa! Gecenin bir yarısı bu şekilde basıldılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Amerika Müslüman Cemiyeti 23. Yıllık Kongresi'ne mesaj (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Amerika Müslüman Cemiyeti 23. Yıllık Kongresi'ne mesaj (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Amerika Müslüman Cemiyeti 23. Yıllık Kongresi'ne mesaj (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Amerika Müslüman Cemiyeti 23. Yıllık Kongresi'ne mesaj (3)

Kaynak: Anadolu Ajansı

İlgili Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G-20 Liderler Zirvesi'ne görüntülü mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G-20 Liderler Zirvesi'ne görüntülü mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G-20 Liderler Zirvesi'ne görüntülü mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G-20 Liderler Zirvesi'ne görüntülü mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öğretmenler Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öğretmenler Günü mesajı

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Osman Kavala Meral Akşener Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beyonce Ezgi Mola Demet Akalın Merve Boluğur
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Mustafa Cengiz Malcolm Thomas Christian Luyindama
Tüm Haberler Türk Adana Deprem Malatya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Amerika Müslüman Cemiyeti 23. Yıllık Kongresi'ne mesaj (3) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 10:17:41. #1.14#
title