Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Alparslan Türkeş paylaşımı
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Milliyetçi Hareket Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Alparslan Türkeş, MHP, Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Alparslan Türkeş paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i, vefatının 23. yılında rahmetle ve saygıyla yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

04.04.2020 11:15 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Alparslan Türkeş paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i, vefatının 23. yılında rahmetle ve saygıyla yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter adresinden bir paylaşımda bulunarak, "Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in, vefatının 23. yılında rahmetle ve saygıyla yad ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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