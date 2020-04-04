Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Alparslan Türkeş paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i, vefatının 23. yılında rahmetle ve saygıyla yad ediyorum" ifadelerini kullandı.
04.04.2020 11:15 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:15
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i, vefatının 23. yılında rahmetle ve saygıyla yad ediyorum" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter adresinden bir paylaşımda bulunarak, "Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in, vefatının 23. yılında rahmetle ve saygıyla yad ediyorum" ifadelerini kullandı.
(İHA)
Kaynak: İHA