Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'daki ırkçı saldırıya ilişkin açıklama
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'daki ırkçı saldırıya ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hanau kentindeki ırkçı saldırıya ilişkin "Başta büyükelçiğimiz olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz süreci hassasiyetle takip ediyor.

20.02.2020 15:40 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'daki ırkçı saldırıya ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi açılışında konuşan Cumhurbaşkanı , kentindeki ırkçı saldırıya ilişkin "Başta büyükelçiğimiz olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz süreci hassasiyetle takip ediyor. Alman makamlarının saldırıyı tüm boyutlarıyla aydınlatmak için her türlü çabayı göstereceğine inanıyorum" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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