Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya Başbakanı Merkel'e Taziye Telefonu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla görüştüğü Almanya Başbakanı Angela Merkel'e, annesinin yaşamını yitirmesi dolayısıyla taziyede bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Merkel'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, annesinin yaşamını yitirmesi dolayısıyla taziyelerini iletti.

Görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki ilişkilerle ilgili görüş alışverişinde de bulunuldu.

Kaynak: AA