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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e tebrik telefonu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e tebrik telefonu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ'ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürlüğüne kavuşturan mücadelenin yıl dönümü nedeniyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e tebriklerini iletti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ'ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürlüğüne kavuşturan mücadelenin yıl dönümü nedeniyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e tebriklerini iletti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, Karabağ'ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürlüğüne kavuşturan mücadelenin yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e tebriklerini iletti. Azerbaycan'ın Anım Günü münasebetiyle, bu mücadelede şehit olanları rahmetle yad eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ı Karabağ Zaferi'ne ulaştıran birlik ve beraberliğin daim olması temennisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hem devlet hem de millet olarak kardeş Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğini belirtti.


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