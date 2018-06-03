Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç'a Tebrik Telgrafı Gönderdi

Fenerbahçe'de 20 yıl sonra Aziz Yıldırım devri sona erdi. 20 bin 736 oyun 16 bin 90'ını alan Ali Koç, Fenerbahçe'nin yeni başkanı oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığına seçilen Ali Koç'a tebrik telgrafı gönderdi.

BEŞTEPE'DEN AÇIKLAMA YAPILDI

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığına seçilen Ali Koç'a bir tebrik telgrafı göndermiştir" ifadeleri yer aldı.