Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Albayrak ve Terim'e geçmiş olsun telefonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs testleri pozitif çıkan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak ile teknik direktör Fatih Terim'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs testleri pozitif çıkan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak ile teknik direktör Fatih Terim'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kaynak: DHA