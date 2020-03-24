Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Albayrak ve Terim'e geçmiş olsun telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs testleri pozitif çıkan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak ile teknik direktör Fatih Terim'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.
24.03.2020 17:50 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:50
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs testleri pozitif çıkan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak ile teknik direktör Fatih Terim'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.
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Kaynak: DHA