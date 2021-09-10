Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e tepki: Fatih kim, sizler kim? (2)

'FAHİŞ FİYATLARIN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta 1.7 milyon TL'yi bulan 105 eserin toplu açılış törenine katıldı. Milli İrade Meydanı'ndaki törende konuşan Erdoğan, enflasyonu en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceklerini söyledi. Fırsatçılarla mücadele ederek milletin refah seviyesini daha da yukarı taşıyacaklarını aktaran Erdoğan, "Büyümede rekor üzerine rekor kırıyoruz. Türkiye'yi yokların ve yoksulların ülkesi olmaktan biz kurtardık. Emin olun bizden başka da sizlerin dertleriyle dertlenip çözümler getirecek başka kimse yok" dedi.

"1000 yıllık vatanımız Anadolu'nun tapusunu elimizde tutmak için her karışını yeri geldiğinde alın terimizle, yeri geldiğinde kanımızla mühürlemek mecburiyetinde kaldık. Karada, deniz ve havada egemenlik haklarına sahip çıkmak için attığı her adımın engellenmeye çalışmanın gerisinde 1000 yıllık husumet var. Kardeşlerim, bu tartışmaların gerisindeki çevrelerin bir kısmının da nerelerden beslendiği, bitlerinin nasıl kanlandığı birer birer ortaya çıkıyor. Türkiye'yi bir parmak şıklatmayla huzurunu kaçırabilecekleri, karanlık senaryolara figüran yapabilecek olan görenler var. Bu ülkenin de milletin de önünü kesmeye kimsenin gücü yetmez. Bu aziz milletin başına felaket bulutları toplamaya çalışanların hepsi de bir süre sonra kendi canlarının derdine düşmüştür. Bu ülkenin ve milletin dostluğu dünyadaki en kıymetli hazineden bile daha değerlidir. Halbuki bizim gönlümüz herkese açıktır."