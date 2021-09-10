Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e tepki: Fatih kim, sizler kim?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğleden sonra Kahramanmaraş'a geldi. Havalimanında karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kent merkezinde kendisine sevgi gösterisinde bulunanları selamladı. Erdoğan, daha sonra Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Kahramanmaraş'a 31 Temmuz'da gelmeyi planladıklarını ancak orman yangınları nedeniyle ertelemek zorunda kaldıklarını hatırlatan Erdoğan, sel ve yangınlar nedeniyle afet bölgelerindeki vatandaşı sahipsiz bırakmadıklarını dile getirdi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kente gelişi sırasında Kahramanmaraş Havalimanı'nda siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu ile bir araya geldi. Siyam ikizleriyle bir süre sohbet eden Erdoğan, hem eğitimleri hem de günlük yaşamları ile ilgili konuştu.