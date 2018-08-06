Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akhisarspor'a Kutlama

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF Süper Kupa'yı kazanan Akhisarspor'u tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akhisarspor'un Galatasaray'ı penaltılara giden karşılaşmada 5-4 yenerek Süper Kupa'yı kazanması üzerine Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Yeni sezona kupayla başlayan Akhisarspor'u kutlayan Erdoğan, "2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun futbol camiamız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, yeni sezonda tüm kulüplerimize başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan, paylaşımında Akhisarspor'u da etiketledi.