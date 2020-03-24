Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akarca'ya tebrik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanlığına seçilen Mehmet Akarca'ya bir tebrik mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanlığına seçilen Mehmet Akarca'ya bir tebrik mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şunları dedi:

"Yargıtay Başkanlığına seçilmeniz dolayısıyla tebrik eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim. Yeni görevinizin şahsınız, hukuk camiamız ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ederim."

(İHA)

Kaynak: İHA