: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Partililere sigara uyarısı: Odalarınızı kontrol edeceğim

19.02.2020 10:19 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:52

Sigaraya karşı verdiği mücadele ve tiryakilerden sigarayı bırakmaları için topladığı paketlerle bilinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şimdi de AK Parti Genel Merkezi'nde sigara içen partililere karşı harekete geçti.

"GENEL MERKEZ'DE ASLA SİGARA İÇİLMEYECEK"

Önceki gün yapılan AK Parti MYK'sında parti kurmaylarıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sigara yasağının ihlal edilmesi konusunda uyardı. Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre Erdoğan kurmaylarına "Genel Merkez'de asla sigara içilmeyecek. Odaları gezeceğim ve kontrol edeceğim. dedi.

SİGARA KARŞITI ERDOĞAN

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sigara bağımlılığına karşı adeta tek başına mücadele ediyor. Erdoğan, gittiği yerlerde sigara tiryakisi olan bir vatandaşı gördüğünde yanına çağırıp paketini alıyor. Paketin üzerine günün tarihini atan Cumhurbaşkanı, sigarayı bırakma sözü aldığı tiryakinin paketini de kurmaylarına saklanması için veriyor.

"SİGARA HARAMDIR"

Erdoğan, katıldığı açılış ve etkinliklerde de sigarayla ilgili konuşup şunları söylemişti "Sigara içenler varsa tavsiye ederim, hayatınıza kastetmeyin, intihara teşebbüs etmeyin. Sigara bir intihar vesilesidir. Çok açık konuşuyorum, Diyanet İşleri Başkanımızın da ifade ettiği gibi haramdır, israftır."

Haber Videosu