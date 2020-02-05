Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Partililere Başbuğ çağrısı: Süratle dava açmalısınız
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Partililere Başbuğ çağrısı: Süratle dava açmalısınız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gülen hareketinin siyasi ayağına dair açıklamasının 'Meclisi itham ettiği' iddiasıyla eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’a dava açılması çağrısında bulundu.

05.02.2020 15:24 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Partililere Başbuğ çağrısı: Süratle dava açmalısınız

Gülen hareketinin siyasi ayağına ilişkin 26 Haziran 2009'da TBMM'ye getirilen kanun teklifini veren siyasilerin araştırılması gerektiğini söyleyen eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a, Cumhurbaşkanı 'dan tepki geldi.


"Türkiye'de milli iradeye, TBMM'ye sürekli tuzak kuran, sürekli bu yüce kurumu yıpratmaya çalışan bir zihniyet var" diyen Erdoğan, mecliste yaptığı konuşmada, AK Partili milletvekillerine Başbuğ'a dava açma çağrısında bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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