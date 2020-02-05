Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Partililere Başbuğ çağrısı: Süratle dava açmalısınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gülen hareketinin siyasi ayağına dair açıklamasının 'Meclisi itham ettiği' iddiasıyla eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’a dava açılması çağrısında bulundu.
Gülen hareketinin siyasi ayağına ilişkin 26 Haziran 2009'da TBMM'ye getirilen kanun teklifini veren siyasilerin araştırılması gerektiğini söyleyen eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan tepki geldi.
"Türkiye'de milli iradeye, TBMM'ye sürekli tuzak kuran, sürekli bu yüce kurumu yıpratmaya çalışan bir zihniyet var" diyen Erdoğan, mecliste yaptığı konuşmada, AK Partili milletvekillerine Başbuğ'a dava açma çağrısında bulundu. Euronews.com'da Görüntüle