Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrika'dan gelen geçmiş olsun mesajlarına teşekkür - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrika'dan gelen geçmiş olsun mesajlarına teşekkür

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, kendisi ve eşi Emine Erdoğan'ın sağlığı için Afrika'dan gönderilen video mesajlara teşekkür etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, kendisi ve eşi Emine Erdoğan'ın sağlığı için Afrika'dan gönderilen video mesajlara teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Şubat'ta eşi Emine Erdoğan'la birlikte Kovid- 19 testlerinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından, Erdoğan çiftine dünyanın pek çok yerinden geçmiş olsun mesajları gönderildi. Erdoğan, kendisine Afrika ülkelerinden gönderilen video mesajların yer aldığı görüntüyü Twitter hesabından paylaştı. Erdoğan, görüntünün açıklamasında şöyle dedi:

"Ne kadar uzakta olursak olalım, güçlü gönül bağlarıyla ayrılmaz birer parça olduğumuz, kalplerinde, güzel temennilerinde, dualarında yer bulduğumuz tüm kardeşlerime en içten şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun." (DHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrika'dan gelen geçmiş olsun mesajlarına teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrika'dan gelen geçmiş olsun mesajlarına teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrika'dan gelen geçmiş olsun mesajlarına teşekkür

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Emine Erdoğan, Afrika, Politika, Güncel, Haberler

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