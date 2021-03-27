Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki ikinci maçında Norveç'i 3-0 mağlup edip grupta 2'de 2 yaparak liderliğe yükselen A Milli Takım'ı kutladı.

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 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki ikinci maçında Norveç'i 3-0 mağlup edip grupta 2'de 2 yaparak liderliğe yükselen A Milli Takım'ı kutladı.

A Milli Takım'ın Norveç'i 3-0 yendiği karşılaşmanın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu üyeleri, soyunma odasına inerek teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcuları tebrik etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Bakan Kasapoğlu'nun telefonundan Nihat Özdemir, Şenol Güneş ve Burak Yılmaz ile görüştü. Tüm takımı kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhteşem bir galibiyet kazanıldığını ifade etti. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve futbolcular tarafından 30 Mart Salı günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Letonya maçına davet edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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